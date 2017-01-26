В Мордовии пройдет второй конкурс для юных кинематографистов "Мир глазами детей"

Кинофонд Мордовии в 2017 году организует второй конкурс для юных кинематографистов республики, которые желают попробовать свои силы в создании кинофильма. В прошлом году оказалось, что данное увлечение присуще не только городским, но и сельским школьникам.

Профессиональное жюри тогда отметило, что у авторов конкурсных работ есть не только оригинальность идей, но и дар художественного видения, и способность к операторской профессии.

В этом году в конкурсе "Мир глазами детей" смогут принять участие школьники и студенты в возрасте до 18 лет.

Как сообщалось ранее, в Республиканской библиотеке имени А.С. Пушкина в Саранске прошел большой интернациональный вечер поэзии. Организатором мероприятия выступил Союз писателей Мордовии.

Источник: izvmor.ru