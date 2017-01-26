В Саранске ищут склонного к бродяжничеству мужчину, сбежавшего от семьи

Полиция Мордовии разыскивает уроженца и жителя Саранска Виктора Лаптуна. Известно, что мужчина 1953 г.р. 23 января этого года ушел от родственников, которые проживают на улице Васнецова, и до сей поры не объявился. Отмечается, что мужчина склонен к бродяжничеству.

Приметы пропавшего: на вид 63-65 лет, рост 165 см, среднего телосложения, лицо овальное, брови дугообразные, спинка носа прямая, глаза светлые, ушные раковины прилегающие, губы тонкие. В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку и темную шапку.

"Если вам что-либо известно о местонахождении гражданина Лаптуна, просьба позвонить в полицию по телефонам 8(8342) 29-77-44 или 02", - сказано в сообщении МВД республики.

Источник: 13.мвд.рф