Водителей Мордовии предупредили о крупных проблемах на дорогах из-за погоды

В Мордовии ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим ГИБДД республики предупреждает водителей о необходимости проявлять особую бдительность, а по возможности - ограничить использование личного транспорта.

Синоптики спрогнозировали, что в ближайшее время в регионе ожидается сильный ветер и снегопад. Это приведет к заносам и гололедице на дорогах. В таких условиях повышается риск попадания в ДТП.

Госавтоинспекторы рекомендуют не превышать скорость и не совершать резких маневров. Особое внимание следует уделить местам возможного появления пешеходов. Кроме того, самим пешеходам также следует быть внимательными и переходить дорогу только в предназначенных для этого местах.

Источник: gibdd.ru/r/13