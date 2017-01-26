Сотрудники УФСИН из Курской области "построили" в Мордовии танк из снега

В Мордовии прошел конкурс "Снежная фантазия" для слушателей межрегионального Учебного центра ФСИН. Участие в нем приняли сотрудники, приехавшие для обучения из различных регионов страны.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что офицеры с большим энтузиазмом отнеслись к конкурсу. Они лепили снежные фигуры и раскрашивали их, создавая яркие и неповторимые скульптуры.

Победителями конкурса стали представители УФСИН России по Курской области, которые смастерили скульптуру танка.

Как сообщалось ранее, в Мордовии прошли очередные учения по ликвидации массовых беспорядков. По легенде учений в ИК-5 между представителями враждующих группировок произошла драка.

Источник: 13.fsin.su