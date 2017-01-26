Возле ТЦ "Сити-парк" в Саранске столкнулись "Приора" и "четырнадцатая"

У торгового центра "Сити-парк" в Саранске произошло очередное ДТП. Отметим, что данный участок является местом высокой концентрации ДТП – здесь нередко происходят столкновения автомобилей.

На этот раз в ДТП попали "Лада Приора" и "ВАЗ" четырнадцатой модели. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях. На них видно, что после столкновения один из автомобилей отбросило через снежный бордюр.

Подробности ЧП выясняются. По неофициальным данным, в результате аварии обошлось без человеческих жертв. Ущерб был нанесен только машинам.

Как сообщалось ранее, в УГИБДД по РМ выявили виновника крупной аварии на магистрали Саранск — Рузаевка. По данным дорожной полиции, пенсионер на "Киа" не справился с управлением, вылетел на "встречку" и протаранил "Мазду".