В Мордовии провели итоговое совещание по вопросам борьбы с коррупцией

В Саранске подведены итоги выполнения Плана совместных мероприятий по противодействию коррупции в Мордовии. Участие в совещании принял глава региона Владимир Волков, а возглавил мероприятие заместитель полпреда президента РФ в ПФО Алексей Сухов.

Сухов отметил, что антикоррупционная работа в округе взята на особый контроль полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича. В частности, ежеквартально проводится мониторинг принимаемых в регионах мер по противодействию коррупции. Об итогах мониторинга докладывается в администрацию главы РМ.

На совещании также отмечено, что по итогам 2016 года в органах государственной власти РМ в отношении госслужащих проведено 149 антикоррупционных проверок. По их результатам к дисциплинарной ответственности привлечено 41 лицо.

Источник: e-mordovia.ru