На Химмаше столкнулись две "Тойоты" и "Газель"

В среду, 25 января, в Саранске на Химмаше произошло тройное ДТП. На улице Сущинского около остановки "Торговый центр" столкнулись "Тойота Камри", "Тойота Прадо" и грузовая "Газель".

По предварительным данным, в результате инцидента обошлось без жертв. На данный момент неизвестно, кто стал виновником аварии.

Как сообщалось ранее, у торгового центра "Сити-парк" в Саранске произошло очередное ДТП. Отметим, что данный участок является местом высокой концентрации ДТП – здесь нередко происходят столкновения автомобилей.

На этот раз в ДТП попали "Лада Приора" и "ВАЗ" четырнадцатой модели. По неофициальным данным, в результате аварии обошлось без человеческих жертв.

Источник: izvmor.ru