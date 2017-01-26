Средняя стоимость квадратного метра жилья в Мордовии составляет менее 34 тысяч рублей

Федеральное министерство строительства и ЖКХ опубликовало среднюю стоимость квадратного метра жилья по регионам РФ на первый квартал 2017 года.

В среднем по России стоимость 1 кв.м жилья равна 37 208 рублям. В ПФО самое дорогое жилье – в Нижегородской области - 41 412 рублей, а самое дешевое в Саратовской области - 30 000 рублей. Что касается Мордовии, то в регионе средняя стоимость квадратного метра составляет 33 384 рубля, что ниже средней цифры по ПФО.

Данные ценовые ориентиры используются для определения величины субсидий россиянам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и могут претендовать на помощь государства.

Источник: "Российская газета"