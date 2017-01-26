Почта России обновила оборудование в отделениях Мордовии

В отделениях Почты России по Мордовии устанавливается новое оборудование – комплекты автоматизированных рабочих мест. Единая автоматизированная система отделений почтовой связи (ЕАС ОПС) разработана Почтой России по принципу "единого окна" и заменяет более 15 различных программных продуктов, которые применялись ранее.

В Мордовии новое ПО уже установлено в 83 почтовых отделениях. Благодаря обновлению оборудования значительно повысилась надежность рабочих мест, что позволяет специалистам беспрерывно оказывать услуги клиентам. Соответственно, значительно сократилось время, которое затрачивается на обслуживание клиентов.

Для внедрения программы было организовано масштабное обучение операторов и начальников почтовых отделений.

Источник: izvmor.ru