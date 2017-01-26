В школах Мордовии отменили занятия для учащихся 1-4 классов из-за морозов

В четверг, 26 января, в некоторых школах Мордовии были отменены занятия. Причиной послужила крайне низкая температура воздуха.

Так, сегодня без уроков остались учащиеся 1-4 классов в городских и сельских школах в Чамзинском, Большеигнатовском, Дубёнском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Торбеевском, Зубово-Полянском, Краснослободском, Ельниковском и Атюрьевском районах республики.

В остальных городах и селах региона-13 занятия продолжаются в обычном режиме.

Как сообщалось ранее, в Мордовии ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим ГИБДД республики предупреждает водителей о необходимости проявлять особую бдительность, а по возможности - ограничить использование личного транспорта.