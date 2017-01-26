Полиция Саранска просит помощи в поисках местного жителя Василия Дьякова

Полиция Саранска ищет местного жителя Василия Дьякова, 1961 года рождения. Известно, что мужчина 20 января этого года ушел из дома и до сих пор не объявился.

Приметы разыскиваемого: на вид 55-60 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие с сединой, глаза зеленые. Был одет: коричневая удлиненная дубленка, серые брюки, синяя вязаная шапка, на ногах были черные зимние сапоги.

"Если вам что-либо известно о местонахождении гражданина, просьба позвонить в полицию по телефонам д/ч 25-19-56, 29-77-88, гр. розыска 29-77-61 или 02", - сказано в сообщении МВД по РМ.

Ранее сообщалось, что полиция Мордовии разыскивает уроженца и жителя Саранска Виктора Лаптуна. Известно, что мужчина 1953 г.р. ушел из дома 23 января. Отмечается, что гражданин Лаптун склонен к бродяжничеству.

Источник: 13.мвд.рф