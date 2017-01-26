Смертельное ДТП в Рузаевском районе: в столкновении 3 автомобилей погиб 1 человек, еще 2 госпитализированы

На трассе Саранск - Пенза в Рузаевском районе Мордовии произошло смертельное ДТП. Там столкнулись отечественная "Приора", а также две иномарки - "Форд Фокус " и "Мазда SX5".

По имеющейся информации, в аварии погибла пассажирка "Лады". Водитель отечественного авто и еще один пассажир попал в больницу с травмами.

Как сообщили в ГИБДД Мордовии, предварительной причиной трагедии считается ошибка при обгоне. Ее совершил водитель "Приоры", ехавший со стороны Пензы в Саранск. В какой-то момент он попытался обогнать других участников движения, но ошибся и врезался в "Мазду" и "Форд".

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются другие обстоятельства ДТП.

Источник: gibdd.ru/r/13