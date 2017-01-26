Талантливая молодежь Мордовии получила президентские гранты

В среду, 25 января, в Доме республики в Саранске состоялась торжественная церемония чествования талантливой молодежи региона. На торжественное мероприятие были приглашены победители предметных олимпиад, конкурсов научно-технического творчества, юные музыканты и активисты. Все они получили гранты Президента в размере 60 и 30 тысяч рублей, а также премии главы республики (по 10 тысяч рублей).

Председатель правительства РМ Владимир Сушков поздравил лауреатов премий и их родителей с этим выдающимся событием. В общей сложности грантов были удостоены 88 талантливых юношей и девушек.

Отметим, что некоторые ребята отличились особенно. Так, выпускник республиканского лицея для одаренных детей Иван Утешев получил сразу 3 президентских гранта - за победы на международных олимпиадах.

Источник: izvmor.ru