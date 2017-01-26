Под Саранском автоледи на "Калине" протаранила "Мицубиси": 3 человека пострадали

Очередное ДТП приключилось в Лямбирском районе Мордовии. На автодороге "М-5 Урал – подъезд к г. Саранск" автоледи на "Калине" врезалась в "Мицубиси Паджеро".

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, 47-летняя дама не справилась с управлением на заснеженной дороге и выехала на полосу встречного движения. Там и произошло столкновение.

В результате ДТП пострадали 3 человека: оба водителя и пассажир. Степень серьезности их травм не называется.

Как сообщалось ранее, в Мордовии ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим ГИБДД республики предупреждает водителей о необходимости проявлять особую бдительность, а по возможности - ограничить использование личного транспорта.

Источник: gibdd.ru/r/13