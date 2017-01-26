Титул "Татьяна Поволжья - 2017" уехал в Чебоксары

В Саранске завершился конкурс "Татьяна Поволжья – 2017". Примечательно, что Мордовию в этом году представляли сразу две участницы, а вот другие регионы ПФО – по одной.

В начале вечера на сцену вышли многие конкурсантки прошлых лет. После этого начался танцевальный конкурс, в котором случилось непредвиденное: подтанцовка выступила так ярко, что затмила самих участниц. Это стало полной неожиданностью для собравшихся. Затем последовали "домашнее задание" и интеллектуальный конкурс.

По итогам всех состязаний корона победительницы досталась Татьяне Семеновой из Чебоксар. Это значит, что в 2018 году конкурс "Татьяна Поволжья" пройдет в Чувашии.

Источник: izvmor.ru