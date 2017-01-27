Автомобильный парк спасателей Мордовии пополнился новой техникой

Вчера, 26 января, начальник ГУ МЧС России по РМ Андрей Наумов и мэр Саранска Петр Тултаев передали на службу пожарно-спасательным частям республики 12 современных машин.

Ключи от нового транспорта получили начальники пожарно-спасательных частей Саранска, Рузаевского, Большеберезниковского и Зубово-Полянского районов.

8 пожарных автоцистерн, 2 пожарно-спасательных автомобиля, автоколенчатый подъемник и аварийно-спасательная машина с прицепом позволят в чрезвычайных ситуациях действовать оперативно. Новые образцы техники отличаются от прежних большими возможностями.

Напомним, что в прошлом году МЧС России поставило в республику более 20 современных машин.

Источник: izvmor.ru