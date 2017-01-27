Жителя Саранска приговорили к трем годам колонии за налет на пункт выдачи займов

Ленинский суд Саранска вынес приговор 22-летнему Дмитрию Сазонову, обвиняемому в разбойном нападении на пункт выдачи займов.

Сообщается, что 22 ноября 2016 года Сазонов, вооружившись ножом и натянув на лицо майку, отправился в офис микрокредитной фирмы. Там он, угрожая сотруднице, взял коробку с 30 тыс. рублей и мобильный телефон.

Суд приговорил Сазонова к трем годам колонии общего режима.

Как сообщалось ранее, Верховный суд Мордовии немного смягчил наказание в отношении бывшего начальника колонии №13 УФСИН России по РМ Дмитрия Нецкина. Напомним, его приговорили к 11 годам строгого режима и штрафу в 50 млн рублей за получение взяток. Теперь штраф Нецкина сократили до 15 млн рублей.

Источник: izvmor.ru