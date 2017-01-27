Новые подробности смертельного ДТП в Темниковском районе: Диана Сорокина за 3 года ни разу не нарушила ПДД

Продолжают выясняться подробности страшного ДТП, которое произошло в Мордовии на трассе между Темниковым и Краснослободском. На одном из участков дороги столкнулись "Шевроле Авео" и "Нисан Альмера". На месте трагедии погибли 4 человека, еще двое умерли в больнице. В числе последних была и предполагаемая виновница аварии – 21-летняя Диана Сорокина на "Авео".

Оказывается, что у Дианы был трехлетний водительский стаж. За это время она ни разу не нарушила правила дорожного движения. Что касается водителя "Ниссана", 50-летнего Александра Корчина, который погиб сразу же, то на его счету было 7 случаев превышения скорости в пределах от 20 до 40 км/ч. Также известно, что Корчин имел водительский стаж в 25 лет, а в последние годы занимался частным извозом. Его хорошо знали коллеги-бомбилы на саранском автовокзале.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции РМ, установить скорость, с которой двигались иномарки, невозможно. Судя по всему, скорость эта была очень высокой, однако спидометры после столкновения превратились в груду обломков.

Пока остается неизвестным, что именно стало причиной одной из крупнейших за последние годы дорожной катастрофы в Мордовии. Возможно, Сорокина неудачно пошла на обгон, но не исключено, что к трагедии привели плохие дорожные условия.

Источник: izvmor.ru