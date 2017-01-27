Количество жертв ДТП в Ромодановском районе увеличилось в 2 раза

В результате ДТП с участием грузовика и автобуса в Ромодановском районе Мордовии погиб не один, а два человека. На месте происшествия скончался водитель автобуса, а чуть позже в реанимации умерла 23-летняя пассажирка, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции РМ.

Напомним, авария произошла 25 января в 22:30 вечера на автодороге Саранск-Сурское-Ульяновск. Виновником стал один из погибших – водитель автобуса "ПАЗ-3205". Он выехал на "встречку", где задел по касательной фуру с полуприцепом. После этого автобус улетел в кювет.

Кроме двух погибших, в аварии есть и пострадавший – 62-летний мужчина. К счастью, он отделался лишь травмами.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Источник: gibdd.ru/r/13