Депутаты внесут изменения в региональный бюджет на 6-й сессии Госсобрания Мордовии

Сегодня, 27 января 2017 года, в Мордовии пройдет шестая сессия депутатов Госсобрания республики. Начало сессии – в 15:00.

На повестке дня будет несколько вопросов. В частности, депутаты планируют внести изменения в региональный бюджет и рассмотреть меры поддержки инвестиций в республику. Также планируется принять решение по жилищным гарантиям госслужащим.

Как сообщалось ранее, глава Мордовии Владимир Волков в ходе XVI съезда "Единой России", который прошел в Москве 21 и 22 января, был избран в Высший совет партии. Подводя итоги мероприятия, Волков отметил, что на съезде была дана оценка развитию многих отраслей, в частности, промышленности, строительства и особенно сельского хозяйства.