Социальная баня в Больших Березниках не пользуется популярностью

В Большеберезниковском районе продолжает функционировать первая социальная баня, которая открылась еще минувшим летом. Цена за посещение – всего 140 рублей, что на 50 рублей ниже, чем обойдется посещение саранских муниципальных бань. В бане в Больших Березниках есть мужской и женский день.

Впрочем, услуги парной здесь не слишком востребованы. Баня практически пустует. Возможно, дело в том, что в парной в Больших Березниках нет дополнительных услуг для клиентов вроде бара или массажного кабинета.

Как сообщалось в конце прошлого года, в Саранске отмечается самая низкая стоимость услуг, которые оказывают муниципальные бани в городах-столицах регионов ПФО. Поход в общее отделение обходится всего в 190 рублей.