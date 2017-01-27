Браконьера из Мордовии, застрелившего лося, выдали следы от снегохода

В Мордовии поймали браконьера, который застрелил лося. Злоумышленника вычислили по следам от снегохода.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что оперативники сперва нашли шкуру животного, которую браконьер неосмотрительно оставил в лесу недалеко от деревни Веденяпино Темниковского района. От места убийства лося тянулся след на снегу. По нему полицейские и вышли на дом 43-летнего охотника. Около его дома лежала разделанная туша лося.

Браконьеру осталось лишь признаться в содеянном. По его словам, он застрелил животное из охотничьего ружья "ИЖ", после этого разделал его тушу на месте и отвез мясо домой.

Ущерб, причиненный браконьером, составил 200 тысяч рублей.

Источник: 13.мвд.рф