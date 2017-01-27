Представитель Мордовии занял 4 место на этапе зимнего Кубка Нижегородской области по картингу

Юный гонщик из Мордовии Михаил Каштанов занял 4-е место на II этапе зимнего Кубка Нижегородской области по картингу. Соревнования прошли в городе Богородске.

Как сообщили в Минспорта республики, участие в заездах приняли более 40 спортсменов из разных городов страны. Каштанов остановился в шаге от пьедестала почета в классе "дети". Весь пьедестал почета заняли нижегородцы. Первое место в активе Егора Анощенкова, вторым стал Семен Балдин, третьим - Никита Готовцев.

Как сообщалось ранее, в октябре Михаил Каштанов стал бронзовым призером кубка Нижегородской области по картингу. Молодой спортсмен благополучно прошел 3 этапа состязаний и занял призовое место в классе "мини".

Источник: mordovia-sport.ru