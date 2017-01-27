Селу в Ардатовском районе посвятили целую книгу

В Ардатовском районе Мордовии состоялась презентация книги "Кеченьбие-Жабино", которая посвящена селу Жабино. Местные СМИ сообщают, что на церемонию презентации прибыли многие жители населенного пункта. Теперь автора—составителя книги Николая Артамонова считают настоящим героем.

Отметим, что Артамонов не является ни историком, ни филологом, ни журналистом. Он в течение нескольких лет собирал материал для своей книги, просиживал часами в библиотеках и архивах, расспрашивал жителей, уроженцев села, записывал их воспоминания. Результат, как говорится, налицо.

Как сообщалось ранее, жители села Андреевка Ардатовского района создали и установили в своем населенном пункте снежную копию популярного танка "Армата".

Источник: izvmor.ru