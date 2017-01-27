Подготовка к ОГЭ по математике 2017 – подготовительный курс на сайте ege-merlin.ru

Вскоре многим выпускникам 9 классов предстоит распрощаться со своей зоной комфорта – стенами родной школы и сделать первые самостоятельные шаги навстречу взрослой жизни.

В конце учебного года их ожидает множество волнующих событий – здесь и прощание с одноклассниками, полюбившимися и заслужившими их доверие учителями, предстоящий шикарный выпускной бал и мечты о будущем, которые совсем скоро могут воплотиться в реальность.

Но помимо приятных вещей их также ожидает серьезная контрольная проверка знаний, итоги которой смогут дать объективно точную оценку их способностям, а также повлиять на возможность выбрать интересную актуальную специальность, поступив в один престижных вузов страны.

Мысли о предстоящем государственном экзамене вызывают страх и волнение у многих учащихся, связанные в первую очередь, с неуверенностью в своих силах. Предстоящая аттестация включает в себя, как обязательные, так и выборочные предметы, среди которых наиболее сложным является математика. Не у каждого учащегося есть определенные склонности к изучению точных и естественных наук. Им уже, априори, будет довольно трудно сдать данный предмет на высокий балл. Кроме того, учитывая последние изменения, внесенные в программу аттестации, а именно – исключение всех легких тестов и замена их усложненными комплексными задачами, следует сделать вывод, что это станет немалым препятствием на пути к успеху даже для самых способных учеников.

Именно по этим причинам, вашему ребенку необходима интенсивная подготовка к ОГЭ по математике 2017 и другим сложным предметам, таким как обществознание, иностранные языки или физика. Мы рекомендуем вам не тратить времени даром, а как можно раньше записать своих детей на специализированные курсы по углубленному изучению различных школьных дисциплин в нашем образовательном центре Merlin.

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