В Рузаевке в помощь транспортной полиции высадился "Студенческий десант"

Студенты Мордовии вместе с сотрудниками транспортной полиции Рузаевки вышли на дежурство в рамках акции "Студенческий десант". Перед этим ребята прослушали подробный инструктаж, в ходе которого им рассказали, как полицейские работают с гражданами по телефону и лично, каков порядок приема заявлений, насколько строгая ведется отчетность, как получают оружие.

После этого студенты вместе с профессионалами обследовали вокзальный комплекс станции Рузаевка, а также поработали на входной рамке металлоискателя. Кроме того, с помощью "Терминала ТМ-5" студенты попытались выяснить, не находится ли в розыске тот или иной гражданин.