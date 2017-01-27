Регулярные пассажирские перевозки на такси: как обезопасить себя от аварийных ситуаций?

К сожалению, далеко не все водители такси соблюдают ПДД и садятся за руль в адекватном состоянии. Случаи со смертельными исходами, когда шоферы решают поиграть на дороге “в шашки”, не такая уж редкость. Как предупредить подобные ситуации и защитить себя в случае неизбежности? Об этом мы сегодня расскажем.

Советы пассажирам такси

Регулярные пассажирские перевозки на такси имеют давнюю историю, и всегда находились водители, которые не отличались законопослушностью и повышенной ответственностью, хотя должны. От них зависит безопасность клиентов, это их первая обязанность. Вы можете смеяться, но пьяные водители такси попадаются не так уж редко, и даже среди бела дня.

Поэтому правило 1 - внимательно присмотритесь к таксисту прежде, чем сесть в машину. Не пахнет ли от него перегаром? Какой у него взгляд и общее поведение? Если заподозрили что-то неладное, откажитесь от заказа. Жизнь и здоровье гораздо дороже потраченного времени.

Правило 2 - займите самое безопасное место в автомобиле. В отечественных машинах старого формата это заднее сиденье за водителем, для иномарок - переднее сиденье возле водителя. Современные машины лучше оснащены с целью максимального обеспечения безопасности пассажиров.

Правило 3 - всегда пристегивайте ремень безопасности. Он фиксирует вас и смягчает удар. Этот элемент существует в машине не зря, не пренебрегайте им, если хотите минимизировать травмы в случае аварии.

Правило 4 - правильно настройте подголовник. Его верхняя часть должна находится точно за вашей макушкой. Если голова будет опрокидываться, то при сильном ударе могут переломаться шейные позвонки. Чем это грозит, думаем, ясно без слов.

Правило 5 - не злите водителя и не давайте саркастических комментариев по ходу движения, даже если вы недовольны. Это вызовет словесную перепалку и отвлечет таксиста от руля, а невнимательность на дороге грозит авариями.

Правило 6 - ни в коем случае при столкновении не выпрыгивайте из машины. При такой скорости вас просто размажет по дороге и летальный исход неминуем. Если видите, что авария неизбежна, готовьтесь к удару: крепко держитесь за фиксированные части сидения, подожмите под себя ноги и молитесь. Люди порой в таких ситуациях выживали, что иначе как чудом это не назвать.

Попасть в машину к неуравновешенному водителю всегда неприятно, но не паникуйте и не раздражайте его. Лучше при первой возможности покиньте такси. Ваша злоба только усугубит ситуацию и ничего хорошего вы не добьетесь.

Никто в нашем мире ни от чего не застрахован, так что будьте осторожны и дорожите своим здоровьем.