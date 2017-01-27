Покупать квартиры в Крыму лучше у застройщика!

Многие мечтают владеть недвижимостью на берегу моря. Ведь квартира на ЮБК — беспроигрышная инвестиция даже в кризис. Конечно, приобрести «квадратные метры» можно и на вторичном рынке через риелтора. Но гораздо выгодней напрямую инвестировать в объекты от застройщика. Например, от севастопольской группы компаний "Севпроектмонтаж": http://sevproektmontaj.com/krym/.

Почему покупать квартиры в Крыму лучше на первичном рынке без посредников?

Качество недвижимости

Современные технологии строительства обеспечивают долговечность конструкций и комфортные условия проживания. Жилые комплексы от "Севпроектмонтаж" построены по монолитно-каркасной технологии. Бетонный каркас дополнительно укрепляют арматурой. В такой конструкции полностью отсутствуют стыки и швы. Поэтому здания не дают усадки, а срок их эксплуатации превышает сто лет.

Отделка и комплектация квартир

Квартиры от "Севпроектмонтаж" сдаются с чистовой отделкой стен (стартовая шпаклевка) и пола (стяжка). Стелить ламинат и клеить обои можно сразу после получения документов.

Недвижимость укомплектована качественными стеклопакетами, металлической дверью, двухконтурным газовым или электрическим котлами, радиаторами и счетчиками учета. Проведены и подключены все основные коммуникации (отопление, электро- и водоснабжение).

Район расположения недвижимости

Свои жилые комплексы "Севпроектмонтаж" всегда строит недалеко от моря и только в районах с развитой инфраструктурой (школы, детские сады, супермаркеты, удобная транспортная развязка).

Перед сдачей объекта в эксплуатацию территория комплекса благоустраивается: паркинг, тротуарная плитка, детская площадка, спортивная зона, многолетние деревья, клумбы и газоны.

«Чистота» сделки

Группа компаний "Севпроектмонтаж" официально работает в российском законодательно-правовом поле. Успешно и в срок сданы в эксплуатацию шесть крупных объектов в Крыму (Севастополь и Алушта).

Застройщик продает квартиры по договору долевого участия (самый безопасный тип сделки для покупателя). "Севпроектмонтаж" сопровождает и консультирует клиента с момента выбора квартиры до получения документов о праве собственности.

Адекватные цены

На рынке первичной крымской недвижимости "Севпроектмонтаж" работает без посредников и удерживает адекватные цены с 2006 года. Цена квадратного метра в жилых комплексах начинается с 53 000 рублей!

Детальную информацию по готовым и строящимся объектам предоставит отдел продаж "Севпроектмонтаж"!