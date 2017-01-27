В саранском банке нашли фальшивую купюру в 1000 рублей

В одном из банков Саранска была обнаружена фальшивая купюра номиналом в 1000 рублей. На место происшествия прибыли полицейские, которые изъяли банкноту серии ьН № 3702862, образца 1997 года (модификации 2004 года).

Как сообщает пресс-служба МВД Мордовии, проведенная экспертиза подтвердила, что купюра не настоящая. Впрочем, на ней и так имелись характерные признаки подделки.

В ведомстве напоминают, что за сбыт подделок предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в отделении одного из банков Саранска была обнаружена фальшивая купюра номиналом в 5000 рублей. О происшествии полицию уведомили сотрудники банка.

Источник: 13.мвд.рф