В Мордовии начали искать футбольные таланты

В Мордовии началась реализация пилотного футбольного проекта "Поиск талантов". В его рамках Межрегиональный центр подготовки юных футболистов Приволжья "Мордовия" ищет талантливых футболистов в возрасте от 10 до 14 лет.

Отметим, что проект "Поиск талантов" является совместной программой Российского и Немецкого футбольных союзов. В настоящее время он реализуется в 35 футбольных школах РФ.

"Могу сказать, что детские футбольные тренеры в Мордовии квалифицированные, имеют очень хорошее образование", - подчеркнул преподаватель Академии тренерского мастерства Никита Шагин.

Проект рассчитан на 4 года. О его результатах можно будет судить не ранее 2021 года.

Источник: izvmor.ru