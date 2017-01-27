В Саранске 28 и 29 января будут ловить нетрезвых водителей

В ближайшие выходные, 28 и 29 января, в Саранске пройдет очередная проверка водителей на трезвость. В рамках мероприятия "Нетрезвый водитель" сотрудники ГИБДД будут строго наказывать тех, кто рискнул сесть за руль вскоре после распития алкоголя.

Нарушителей ждет штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание постигнет тех автовладельцев, которые передадут право управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей соблюдать ПДД и ни при каких обстоятельствах не садиться за руль в нетрезвом виде. Это может не только стать причиной штрафов и лишения документов, но и привести к серьезным авариям.

Источник: gibdd.ru/r/13