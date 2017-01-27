Жертвой ДТП в Ромодановском районе стала 23-летняя методист Дома народного творчества РМ

Одной из жертв ДТП с участием грузовика и автобуса в Ромодановском районе Мордовии стала 23-летняя Виктория Ляпина. Она была членом жюри Республиканского фестиваля-конкурса военно-патриотической песни "Афганское эхо-2017".

Как стало известно, автобус принадлежал Национальному театру. В нем из Дубенок в Саранск и возвращались члены жюри конкурса. Дорога была заледеневшая, поскольку днем шел мокрый снег, а к вечеру температура резко упала. По этой причине водитель автобуса, 56-летний Александр Козин, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и задел по касательной фуру. После этого автобус улетел в кювет.

Сам Козин погиб на месте ЧП. За жизнь Ляпиной некоторое время боролись врачи Республиканской клинической больницы, однако спасти девушку не удалось. Остальные 6 членов жюри, к счастью, избежали серьезных повреждений, однако до сих пор находятся в шоке от случившегося.

О погибших все коллеги и знакомые отзываются наилучшим образом. Козин работал в театре с 1989 года, возил артистов и по республике, и за пределы Мордовии. Никаких инцидентов ранее не случалось. Что касается Ляпиной, то она трудилась методистом в Доме народного творчества РМ, а ранее с отличием окончила декоративно-прикладное отделение колледжа культуры и с красным дипломом - факультет изобразительного искусства пединститута. Занималась национальной вышивкой.

Источник: izvmor.ru