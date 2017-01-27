Дело 26-летнего педофила из Саранска передано в суд

В Мордовии будут судить 26-летнего парня, который обвиняется в развращении малолетнего мальчика. Как стало известно, молодой человек из Саранска вел переписку сексуально-циничного содержания с 12-летним школьником в соцсети "ВКонтакте".

Несмотря на то, что подозреваемый был зарегистрирован под вымышленным именем, его личность удалось установить, сообщает пресс-служба СУ СКР по РМ. В ходе допросов он во всем сознался и рассказал об обстоятельствах преступления.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, жителя Мордовии будут судить за жестокое убийство своего соседа. Инцидент произошел 28 сентября в деревне Большое Татарское Караево Темниковского района.

Источник: mordovia.sledcom.ru