Тяжелоатлеты Мордовии завоевали 4 медали на всероссийском турнире в Мособласти

Тяжелоатлеты Мордовии привезли домой 4 медали со всероссийского турнира на призы Олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова. Соревнования прошли в городе Чехове Московской области. Участие в них приняли более 400 юных спортсменов со всей страны.

Мордовские спортсмены взяли на турнире 1 золото, 2 серебра и 1 бронзу. Медаль высшей пробы завоевала Виктория Ершкова (Темников) в весовой категории 26 кг. Она установила рекорды турнира среди девочек в рывке (20 кг) и в толчке (23 кг).

Вторые места завоевали Егор Белов (вес 26 кг) и Данила Корольков (свыше 85 кг) из Рузаевки. В сумме двоеборья они показали результат 44 кг и 150 кг соответственно. Третье место завоевал Максим Жуков в весовой категории до 56 кг.