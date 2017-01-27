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Три бизнесмена из Саранска оштрафованы за попытку нажиться на детском питании

Три бизнесмена из Саранска оштрафованы за попытку нажиться на детском питании

Прокуратура Ленинского района Саранска выявила значительные нарушения при продаже детского питания в торговых точках города. В пресс-службе ведомства сообщили, что индивидуальные предприниматели Абдалова Е.С., Кирсанов О.Ю. и Попков Р.И завышали предельные размеры торговых надбавок, установленные Правительством Мордовии. "Завышенные цены существенно нарушают права и законные интересы детей", - подчеркнули в прокуратуре.

По результатам проверки каждый из бизнесменов оштрафован на 25 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, прокуратура Мордовии проверила соблюдение трудового законодательства индивидуальным предпринимателем в Кадошкинском районе. Как стало известно, перед 4 сотрудниками возникла задолженность за сентябрь минувшего года.


Источник: prokrm.ru