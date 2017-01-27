Три бизнесмена из Саранска оштрафованы за попытку нажиться на детском питании

Прокуратура Ленинского района Саранска выявила значительные нарушения при продаже детского питания в торговых точках города. В пресс-службе ведомства сообщили, что индивидуальные предприниматели Абдалова Е.С., Кирсанов О.Ю. и Попков Р.И завышали предельные размеры торговых надбавок, установленные Правительством Мордовии. "Завышенные цены существенно нарушают права и законные интересы детей", - подчеркнули в прокуратуре.

По результатам проверки каждый из бизнесменов оштрафован на 25 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, прокуратура Мордовии проверила соблюдение трудового законодательства индивидуальным предпринимателем в Кадошкинском районе. Как стало известно, перед 4 сотрудниками возникла задолженность за сентябрь минувшего года.

Источник: prokrm.ru