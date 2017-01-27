За январь 2017 года в Мордовии в ДТП погибли уже 15 человек

В январе на дорогах Мордовии бьются все возможные антирекорды по количеству аварий. Так, за 25 дней 2017 года в регионе-13 в ДТП погибли уже 15 человек, 103 получили травмы. Такие данные сообщили в Госавтоинспекции республики.

Для сравнения, за весь январь прошлого года ДТП унесли жизни 5 человек, 87 человек получили травмы.

Только за последние несколько дней произошло две страшных аварии, в которых в общей сложности погибли 8 человек. Так, на трассе между Темниковым и Краснослободском столкнулись "Шевроле Авео" и "Нисан Альмера". На месте трагедии погибли 4 человека, еще двое умерли в больнице.

А в Ромодановском районе Мордовии столкнулись автобус и фура. На месте трагедии погиб водитель автобуса, в больнице через некоторое время скончалась 23-летняя пассажирка.

Источник: gibdd.ru/r/13