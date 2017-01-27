В Саранске "УАЗ Патриот" протаранил "Гранту" с эмблемой автошколы

На пересечении Пролетарской и Первой промышленной улиц Саранска произошло очередное ДТП. Как стало известно, там столкнулись "УАЗ Патриот" и "Лада Гранта".

Причина ДТП весьма банальна – водитель внедорожника не соблюдал дистанцию при движении. Стоит отметить, что на стекле "Гранты" есть эмблема автошколы.

В результате инцидента, по словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

Как сообщалось ранее, в январе на дорогах Мордовии бьются все возможные антирекорды по количеству аварий. Так, за 25 дней 2017 года в регионе-13 в ДТП погибли уже 15 человек, 103 получили травмы.

Для сравнения, за весь январь прошлого года ДТП унесли жизни 5 человек, 87 человек получили травмы.

Источник: Соцсети