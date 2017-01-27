В Ичалковском районе прошли соревнования лыжников

В поселке Смольный Ичалковского района прошли соревнования лыжников. Участие в них приняли около 120 спортсменов из нескольких муниципальных образований Мордовии и Саранска.

В добрый путь спортсменов отправил благочинный церквей Ичалковского района протоиерей Иоанн Просвирнин. Он окропил крещенской водой самих спортсменов и гостей праздника.

Участники соревновались в нескольких возрастных группах. Дистанция для самых юных лыжников составила 500 м, более опытные спортсмены боролись за награды на дистанциях от 1 до 5 км. Все победители и призеры получили в награду памятные медали, награды, а также сладкие призы и православные книги от Ичалковского благочиния.

Источник: izvmor.ru