Диана Сорокина, виновница ДТП в Мордовии, в котором погибли 6 человек, училась на педиатра

Виновница трагического ДТП на дороге между Краснослободском и Темниковым, в котором погибли 6 человек, 21-летняя Диана Сорокина училась на медицинском факультете и мечтала стать врачом-педиатром. Напомним, что на месте аварии, которая произошла во вторник, 24 января, погибли 4 человека, еще двое умерли в больнице. В числе последних была и сама Диана, находившаяся за рулем автомобиля "Шевроле Авео".

О том, что Сорокина была искренне увлечена будущей профессией, можно судить по фото, выложенным на ее странице в соцсетях. На одном из них девушка радостно улыбается, держа на руках новорожденного младенца, находясь, судя по всему, на практике в одном из лечебных учреждений.

Семья Сорокиных проживала в Явасе. Там их знали очень хорошо. Мать Дианы, Нелли, работала врачом в одном из лечебных учреждений ФСИН. Теперь в живых остался лишь глава семейства, который также является доктором.

Источник: izvmor.ru