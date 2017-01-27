В пединституте Саранска определили "Студента года"

В МГПИ им. М.Е. Евсевьева выбрали "Студента года". Торжественное мероприятие прошло 25 января, в Татьянин день. Конкурсная комиссия оценивала старания юношей и девушек, которые в течение года были активны в мероприятиях разного уровня.

Победителем в главной номинации "Студент года" стал Дмитрий Потапкин (факультет иностранных языков). В других номинациях первенствовали:

"За особые успехи в учебной деятельности" - Анна Карнова (факультет педагогического и художественного образования);

"Лучший староста" - Наталья Талалаева (факультет истории и права);

"Лучший вожатый" - Азамат Базеев (факультет истории и права);

"Лучший волонтер" - Наталья Суконкина (физико-математический факультет);

"Лучший спортсмен" - Егор Резепов (факультет физической культуры);

"Студенческий лидер" - Яна Бородина (физико-математический факультет);

"За успехи в творческой деятельности" - Марина Кривова (филологический факультет).

Источник: izvmor.ru