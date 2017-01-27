В Кочкурово из-за перегрузки электросети загорелся магазин

В Кочкуровском районе произошел пожар в магазине. Инцидент случился в селе Кочкурово 26 января около 11:00.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, когда спасатели прибыли по вызову, здание полыхало, наблюдалось сильное задымление внутри магазина на площади 35 кв.м. Кроме того, огонь мог перекинуться на складское помещение и гараж. Пожарные сработали оперативно и не допустили распространения пламени и спасли значительную часть имущества.

Согласно предварительной версии, к пожару привело короткое замыкание, которое произошло из-за перегрузки электросети.

"Продавец растерялась и не смогла ни самостоятельно ликвидировать горение, ни вызвать пожарных. Вместо нее это сделал сотрудник скорой помощи, проезжавший мимо на автомобиле", - рассказали в пресс-службе.