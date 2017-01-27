Жителя Ковылкинского района приятель оставил без "Мечты"

В Ковылкинском районе Мордовии раскрыта кража электроплиты "Мечта". Как оказалось, преступником стал 28-летний ранее судимый гражданин.

В МВД Мордовии сообщили, что мужчина пришел в гости к своему знакомому в общежитие, однако того не оказалось дома. Тогда рецидивист увидел на общей кухне плиту и решил поправить свое материальное положение. Он забрал кухонную утварь и спешно скрылся с места преступления.

Воришку вскоре задержали. Сейчас проводится проверка, устанавливается сумма причиненного ущерба.

Как сообщалось ранее, жительница Саранска обратилась в полицию с заявлением о краже. По словам 31-летней пострадавшей, из ее квартиры исчезли 100 тысяч рублей.

Источник: 13.мвд.рф