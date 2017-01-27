Артериальный тромбоз и эмболии

Артериальный тромбоз возникает, когда сгусток крови (тромб) прилипает к стенке сосуда (артерии) и блокирует поток крови. Сгусток крови, который отрывается от стенки артерии и движется по системе кровообращения называют эмболом, а заболевание тромбоэмболией.

Окклюзии (непроходимость) кровоток, связанные не с тромбозом, а с наличием этих чужеродных частиц (эмболов) внутри сосуда называется эмболией. Эмболом, называют не только оторвавшийся тромб, но и любое другое вещество, которое образует округлый сгусток (болюс) и движется через систему кровообращения. Это может быть воздушный пузырь, бактерии, жир, или раковые клетки.

Независимо от его состава, эмбол в конце концов попадает в артерии, что являются слишком маленькими, непроходимыми для эмбола. В результате возникает частичная или полная закупорка кровотока через артерии. Возникает нехватка кислорода и питательных веществ. Потеря кровотока угрожает выживанию тканей в пораженной области тела.

В зависимости от площади вовлечения в артериальную эмболию создаются серьезные условия, которые могут привести к необратимым повреждениям тканей и органов. Когда артериальный кровоток прерывается, происходит омертвение (некроз) и распад (гангрены) тканей, а в некоторых случаях, люди могут быть подвержены риску смерти.

Заболеваемость артериальной эмболией в самом сердце (коронарные артерии), головном мозгу (церебральные артерии), а также артериях в туловище, руках и ногах (периферические артерии) имеет характер эпидемии в промышленно-развитых странах. Во многих из них осложнения артериальных эмболий и тромбозов (особенно, если они касаются ишемической болезни сердца) являются ведущими причинами смерти.

Факторы риска

Значимыми факторами риска эмболии артерий и тромбозов являются пожилой возраст, курение, высокое кровяное давление (гипертония), ожирение, высокое содержание в сыворотке крови холестерина и триглицеридов, сахарный диабет, нарушение свертывания крови, а также низкий уровень физической активности. Комбинация из двух или более факторов может привести к увеличению риска развития заболевания.

Диагностика

Изучение истории болезни: лица с эмболией артерий могут жаловаться на боли в области пораженных сосудов; онемение, холод, покалывание или боль в конечности; слабость мышц, судороги, и/или паралич; отсутствие пульса на артерии за пределами места закупорки; бледность или изменения окраски (пятнистость) кожных покровов в пораженной конечности. Человек может сообщить о недавней операции, нарушениях свертываемости крови, сердечно-сосудистых заболеваниях, или длительной внутривенной терапии.

Тесты: лабораторные и диагностические исследования проводятся для определения основной причины эмболии. Тесты могут включать измерение кардиальных ферментов в крови, электрокардиографию, визуализацию кровеносных сосудов с использованием низкоэнергетических радиоволн (МРТ) или рентгенографии, или изучения структуры и движения сердца с помощью ультразвуковых волн (эхокардиографию).

Лечение

Терапия может включать прием препаратов, которые расслабляют кровеносные сосуды, уменьшают или предотвращают образование тромбов (антитромботическая терапия).

Инвазивные процедуры включают удаление засора (эмболэктомиию), прямое введение антитромботических агентов в сосуд с помощью гибкого катетера (внутриартериальный тромболизис). Если развились некроз и гангрена, конечность может быть ампутирована

Прогноз

Результат лечения варьируется в зависимости от расположения эмболии и насколько она влияет на кровоснабжение. Артериальная эмболия может быть серьезной, если её своевременно не лечить (25% - 30% смертности). Примерно 25% случаев требуют ампутации пораженной конечности. Артериальная эмболия может рецидивировать даже после успешного лечения. Внутриартериальный тромболизис уменьшает засорение на 95% в 50% случаев, и восстанавливает адекватный кровоток от 50% до 80% случаев.

Осложнения

Возможные осложнения артериальной эмболии и тромбоза зависят от места непроходимости. Во всех случаях отмечается снижение кровотока (ишемия) в тканях. Если препятствие находится в коронарном сосуде, может возникнуть смерть сердечной мышцы (миокарда), и, возможно, привести к сердечной недостаточности и смерти. Закупорка артерии, которая поставляет кровь к мозгу может привести к инсульту. Закупорка артерии, которые снабжают другие органы и конечности может привести к некрозу и гангрене.

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