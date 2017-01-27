Артериальный тромбоз и эмболии

Артериальный тромбоз возникает, когда сгусток крови (тромб) прилипает к стенке сосуда (артерии) и блокирует поток крови. Сгусток крови, который отрывается от стенки артерии и движется по системе кровообращения называют эмболом, а заболевание тромбоэмболией.
Окклюзии (непроходимость) кровоток, связанные не с тромбозом, а с наличием этих чужеродных частиц (эмболов) внутри сосуда называется эмболией. Эмболом, называют не только оторвавшийся тромб, но и любое другое вещество, которое образует округлый сгусток (болюс) и движется через систему кровообращения. Это может быть воздушный пузырь, бактерии, жир, или раковые клетки.
Независимо от его состава, эмбол в конце концов попадает в артерии, что являются слишком маленькими, непроходимыми для эмбола. В результате возникает частичная или полная закупорка кровотока через артерии. Возникает нехватка кислорода и питательных веществ. Потеря кровотока угрожает выживанию тканей в пораженной области тела.
В зависимости от площади вовлечения в артериальную эмболию создаются серьезные условия, которые могут привести к необратимым повреждениям тканей и органов. Когда артериальный кровоток прерывается, происходит омертвение (некроз) и распад (гангрены) тканей, а в некоторых случаях, люди могут быть подвержены риску смерти.
Заболеваемость артериальной эмболией в самом сердце (коронарные артерии), головном мозгу (церебральные артерии), а также артериях в туловище, руках и ногах (периферические артерии) имеет характер эпидемии в промышленно-развитых странах. Во многих из них осложнения артериальных эмболий и тромбозов (особенно, если они касаются ишемической болезни сердца) являются ведущими причинами смерти.
Значимыми факторами риска эмболии артерий и тромбозов являются пожилой возраст, курение, высокое кровяное давление (гипертония), ожирение, высокое содержание в сыворотке крови холестерина и триглицеридов, сахарный диабет, нарушение свертывания крови, а также низкий уровень физической активности. Комбинация из двух или более факторов может привести к увеличению риска развития заболевания.
Изучение истории болезни: лица с эмболией артерий могут жаловаться на боли в области пораженных сосудов; онемение, холод, покалывание или боль в конечности; слабость мышц, судороги, и/или паралич; отсутствие пульса на артерии за пределами места закупорки; бледность или изменения окраски (пятнистость) кожных покровов в пораженной конечности. Человек может сообщить о недавней операции, нарушениях свертываемости крови, сердечно-сосудистых заболеваниях, или длительной внутривенной терапии.
Тесты: лабораторные и диагностические исследования проводятся для определения основной причины эмболии. Тесты могут включать измерение кардиальных ферментов в крови, электрокардиографию, визуализацию кровеносных сосудов с использованием низкоэнергетических радиоволн (МРТ) или рентгенографии, или изучения структуры и движения сердца с помощью ультразвуковых волн (эхокардиографию).
Терапия может включать прием препаратов, которые расслабляют кровеносные сосуды, уменьшают или предотвращают образование тромбов (антитромботическая терапия).
Инвазивные процедуры включают удаление засора (эмболэктомиию), прямое введение антитромботических агентов в сосуд с помощью гибкого катетера (внутриартериальный тромболизис). Если развились некроз и гангрена, конечность может быть ампутирована
Результат лечения варьируется в зависимости от расположения эмболии и насколько она влияет на кровоснабжение. Артериальная эмболия может быть серьезной, если её своевременно не лечить (25% - 30% смертности). Примерно 25% случаев требуют ампутации пораженной конечности. Артериальная эмболия может рецидивировать даже после успешного лечения. Внутриартериальный тромболизис уменьшает засорение на 95% в 50% случаев, и восстанавливает адекватный кровоток от 50% до 80% случаев.
Возможные осложнения артериальной эмболии и тромбоза зависят от места непроходимости. Во всех случаях отмечается снижение кровотока (ишемия) в тканях. Если препятствие находится в коронарном сосуде, может возникнуть смерть сердечной мышцы (миокарда), и, возможно, привести к сердечной недостаточности и смерти. Закупорка артерии, которая поставляет кровь к мозгу может привести к инсульту. Закупорка артерии, которые снабжают другие органы и конечности может привести к некрозу и гангрене.
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