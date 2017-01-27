Контактные линзы - это оптимальное решение при нарушениях зрения

С каждым днем все больше людей переходит на контактные линзы. Их преимущества проявляются во всем, начиная от способа и возможности использования, заканчивая легким выбором и возможностью подбирать разные вариации. К тому же, правильно подобранные линзы не принесут вам дискомфорта, что нельзя сказать даже о наиболее удобных очках.

На сайте linz-club.ru предоставлен большой ассортимент линз, которые подойдут всем, в независимости от возраста, пола, проблем со зрением или других нюансов. Давайте же узнаем о том, как правильно их выбирать и от чего нужно отталкиваться.

Выбирать контактные линзы необходимо строго под себя, отталкиваясь от тех требований, которые вы ставите перед данным предметом.

В первую очередь определитесь с тем, нужны они вам вообще или нет. Если да, то необходимо обозначить их значение:

для коррекции зрения (сферические для исправления дальнозоркости и близорукости);

торические (предназначенные для исправления астигматизма);

цветные (для создания определенного имиджа).

Если линзы вам необходимы для коррекции зрения, то перед их приобретением нужно обратиться к офтальмологу. Врач определит степень проблемы, а также укажет точные критерии.

Помимо всего выше перечисленного преимуществами контактных линз являются:

они не вызывают дискомфорта (только в случае плохого подбора или нарушения правил эксплуатации);

они незаметны для посторонних;

их можно использовать в воде или другой среде, где с очками могут возникнуть проблемы;

их невозможно разбить;

они стоят сравнительно ниже другой оптики.

Также можно выбирать линзы по сроку их ношения. По данному критерию они делятся на:

традиционные (от одного до трех лет);

однодневные;

пролонгированные (до 30 дней);

плановой замены (меняются раз в один - три месяца).

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