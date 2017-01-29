Проповеди митрополита Варсонофия, произнесенные в Мордовии, доступны на диске

Вышла в свет электронная версия сборника проповедей управляющего делами Московской Патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия под названием "О пользе здорового духа для здоровья тела". Сборник выпущен при участии главы епархиального издательского совета игумена Силуана (Туманов).

Отметим, что еще в прошлом году мордовские бизнесмены получили владыки на издание его избранных проповедей, произнесенных в разные годы на территории РМ. Диск вышел в конце 2016 года. Проповеди посвящены духовному совершенствованию, борьбе с искушениями и страстями, они раскрывают значение и истинное содержание поста, влияние духовной жизни на здоровье человека.

Источник: izvmor.ru