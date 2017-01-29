В 2016 году в Мордовии произошло 729 пожаров

В Саранске подвели итоги деятельности территориальной подсистемы РСЧС РМ за 2016 год. По словам главы Комиссии по ЧС при Правительстве Мордовии Игоря Чадова, в республике остается сложной ситуация с пожарами и с ДТП.

Первый заместитель начальника МЧС России по РМ Василий Матвейчук сообщил, что за минувший год в регионе-13 произошло 729 пожаров, на которых погибло 70 человек. Огонь также уничтожил 258 строений. Общая сумма ущерба - 121 млн. рублей.

Также за 2016 год зафиксировано 24 происшествия на воде с летальным исходом, в результате погибло 23 человека. Из положительного было отмечено, что на пожарах, при ДТП, на водных объектах сотрудники МЧС спасли более 1200 человек.

С начала 2017 года в Мордовии уже произошло 44 пожара, на которых погибли 7 человек. Жертвами в основном становились люди из социально не защищенных слоев населения.

Источник: 13.mchs.gov.ru