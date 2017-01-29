"Мордовия" уступила "Тамбову", дважды ведя в счете

Саранская "Мордовия" потерпела поражение от ХК "Тамбов" в первом матче очередного тура первенства ВХЛ. Встреча прошла в Саранске и закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

По ходу поединка хозяева дважды выходили вперед в счете. На 6-й минуте отличился Волков, однако в конце периода Кузнецов этот гол отквитал. На 26-й минуте Акимов повторно забил за "Мордовию", сделав счет 2:1. Однако после этого подопечные Юрия Воробьева пропустили 3 шайбы.

"Мордовия" – "Тамбов" - 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Шайбы:

1:0 – Волков (Горячев, Абозин) (05:42)

1:1 – А.Кузнецов (Мухаметзянов) (19:59)

2:1 – Акимов (Бабиков, Цицаров) (25:31)

2:2 – Свинцицкий (Ермошенко, Жилов) (40:37) (меньш.)

2:3 – Пукс (Мухаметзянов, Попов) (47:10)

2:4 – Пукс (Тапильский, Ворошнин) (58:05) (больш.)