Нападающий "Тамбова": Шайба, заброшенная "Мордовии" в начале 3-го периода, имела огромное значение

Нападающий ХК "Тамбов" Александр Пукс прокомментировал победу над ХК "Мордовия" (4:2) в матче первенства ВХЛ. По ходу игры "Мордовия" дважды вела в счете, но все же уступила.

"Игра началась для нас не совсем хорошо. Сразу удалились и отдали инициативу сопернику, поэтому вернуться в игру было уже тяжело. Где-то 10 минут у нас мало чего получалось, а потом стали уже находить свою игру и потихоньку выровняли положение.

Гол на последних секундах первого периода придал нам дополнительных эмоций. Конечно, же, шайба, заброшенная в начале третьего периода, также имела огромное значение. Вышли, отыгрались, да еще и в меньшинстве забросили. Это изменило ход игры.

Мы приехали сюда побеждать, потому что с лидерами мы в гостях играем плохо. Проигрываем или ведем в счете, а в итоге уступаем. Хотелось одержать победу в основное время в гостях и прервать серию неудач в играх на выезде", - приводит слова Пукса официальный сайт "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru