Черышев: Руководство республики нашло деньги для ФК "Мордовия"

Руководство Республики Мордовия смогло найти деньги на погашение долгов перед футболистами ФК "Мордовия". Благодаря этому команда 30 января начнет подготовку ко второй части сезона, сообщил главный тренер саранского коллектива Дмитрий Черышев.

"В понедельник, 30 января, мы собираемся в Москве, где футболисты пройдут углубленное медобследование. На сбор в Крым с нами летят не только игроки, выступавшие в осенней части первенства ФНЛ, но и восемь перспективных воспитанников мордовского футбола.

Благодаря руководству республики удалось найти финансирование и возобновить подготовку. Вслед за этим, примерно 10 февраля, отправимся на Кипр, где нас ждут матчи Кубка ФНЛ", — приводит слова Черышева "Чемпионат".

"Мордовия" после 24 туров располагается на 18-й строчке в турнирной таблице ФНЛ.

Источник: championat.com