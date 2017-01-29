В Ковылкинском филиале МГУ весело отметили Татьянин день

В Татьянин день студенты Ковылкинского филиала МГУ им. Н.П.Огарева провели традиционную увлекательную игру "Ключи от форта "Боярд". На этот раз 9 команд боролись за звание победителя, проходя 10 сложных этапов соревнования. Студенты показали свою быстроту, ловкость, сплоченность и взаимовыручку, а взамен получили море эмоций и хорошего настроения.

Кроме того, в честь Дня студента состоялся концерт, в рамках которого зрителям была представлена сценка об открытии первого московского университета, прозвучали задорные студенческие песни, были показаны веселые сценки-картинки о собственной студенческой жизни. Студентам, которые отличились победами и призовыми местами на различных олимпиадах, были вручены грамоты и дипломы.

Источник: izvmor.ru